Mbour sous haute tension politique : Diomaye convoque les maires à Ndiaganiao, les partisans de Sonko répliquent sur le terrain...

La capitale de la Petite Côte s’apprête à vivre un samedi à très forte charge politique. Entre le meeting annoncé de la coalition du président Bassirou Diomaye Faye, les mouvements des proches de Ousmane Sonko et les initiatives parallèles de certains responsables politiques locaux, Mbour risque de devenir, le temps d’un week-end, le véritable épicentre des recompositions politiques nationales.

Selon des sources concordantes de Dakaractu Mbour, le chef de l’État devrait passer la nuit de vendredi dans son fief natal de Ndiaganiao. Mais un autre fait attire déjà toutes les attentions : plusieurs maires du département auraient reçu des cartes d’invitation pour rencontrer le président de la République ce samedi à 09 heures à son domicile de Ndiaganiao, quelques heures avant le grand meeting politique prévu dans la journée.

Contacté par Dakaractu, un des maires concernés a confirmé l’information tout en tentant de désamorcer toute lecture politique de cette rencontre.

« Cela n’a rien à voir avec la politique. Un président qui convoque un citoyen, il est tenu d’aller répondre. C’est aussi simple. En tout cas moi, j’irai écouter le président de la République », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il n’est « pas question de rallier une quelconque coalition ».

Une déclaration qui ne suffira certainement pas à calmer les spéculations dans un contexte où chaque mouvement politique est scruté à la loupe dans le département de Mbour, considéré aujourd’hui comme l’un des laboratoires stratégiques du nouveau pouvoir.

Mais pendant que la coalition présidentielle prépare sa démonstration de force, les soutiens du Premier ministre Ousmane Sonko semblent eux aussi vouloir occuper le terrain. En effet, une rencontre politique baptisée RPI (Rassemblement Populaire d’Informations pour l’unité et la mobilisation des Patriotes pour l’élection de Sonko en 2029) est annoncée ce samedi à 17 heures au terrain Réveil.

Sur les affiches déjà largement relayées dans la ville, les organisateurs appellent clairement à la mobilisation autour de la candidature de Sonko pour 2029. Une manifestation qui, selon les informations recueillies, a été officiellement autorisée par le préfet de Mbour.

Comme si cela ne suffisait pas à électriser davantage l’atmosphère politique locale, une autre manifestation est également prévue le même jour à 18h30 au terrain Santessou, cette fois sous l’impulsion du directeur général de la SN/HLM.

Trois rassemblements. Trois dynamiques. Trois messages politiques dans une même ville et quasiment au même moment.

À Mbour, beaucoup y voient désormais les signes visibles d’une bataille d’influence qui ne dit pas encore son nom entre différentes sensibilités du pouvoir, à l’heure où les ambitions pour 2029 commencent déjà à se dessiner en coulisses.

Une chose est sûre : ce samedi politique à Mbour sera scruté bien au-delà des frontières du département.

Affaire à suivre…