Reportage / 11ème édition rentrée citoyenne : Les mentors racontent leurs parcours exceptionnels mais difficiles aux jeunes

Et pour montrer l’importance de cette cérémonie, la jeune entrepreneure a eu comme invité d’honneur Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l’UE au Sénégal. Ces autorités qui ont réussi leur vie ont raconté avec fierté et satisfaction leur parcours plein d’embûches.



Ainsi, après avoir expliqué leur long parcours et capté l’attention des potaches, ils ont à tour de rôle, donné les clés du succès mais aussi prodigué des conseils aux jeunes...

Ils étaient cinq ténors à présenter leurs parcours professionnels aux milliers d’étudiants et d’élèves qui ont voulu répondre à l’appel de la directrice d’Intelligence Magazine.Pour cette 11ème édition, Amy Sarr Fall a choisi comme thème : « Science et technologie comme vecteur d’une croissance durable et inclusive ». Un thème qui rime avec les domaines de prédilections des mentors : le Dr. Amadou Alpha Sall, Directeur de l’Institut Pasteur ; Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL) de la NBA ; Marème Ndoye Decraene, DG de la SAR ; Youga Sow, PDG Sococim industries ; Ndèye Birame Sock, DG Kwely. Ils sont tous des scientifiques et ont invité les jeunes à choisir les sciences.