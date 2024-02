Report présidentiel : Le SAEMSS conteste et exige le retrait de cette proposition de loi

Selon ces enseignants, « cette décision unilatérale du président de la République est une énième forfaiture qui représente un recul démocratique sans précédent pour le Sénégal. Cet acte illégal et anticonstitutionnel qui risque de faire basculer le Sénégal dans une crise sociopolitique sans précédent aux conséquences pernicieuses pour notre pays, requiert de la part de toutes les forces vives de la nation un engagement et une détermination sans faille pour porter le combat pour le respect des principes de l’État de droit. »



Face à cette situation, « le SAEMSS appelle toutes les organisations professionnelles, celles de la société civile et les centrales à la mobilisation pour barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie en veillant au strict respect du calendrier républicain. »



À cet effet, « il exige la tenue à date échue d’une élection présidentielle transparente et inclusive, conformément aux dispositions de la charte fondamentale de notre pays. »



Ainsi, « le SAEMSS exige le retrait de la proposition de loi portant report de l’élection présidentielle et rappelle aux députés qu’ils sont élus par le peuple et que leur mission première est la défense de l’intérêt national et de l’État de droit. À cet effet, il en appelle à leur responsabilité historique et les met en garde contre toute posture basée sur des considérations partisanes pouvant saper la cohésion sociale et installer le Sénégal dans une instabilité. »