Report des législatives : « la démarche de l’opposition porte à faire croire qu’elle ne veut pas aller aux élections » (Abdou Karim Fofana, BBY).

Le débat sur un probable report des élections législatives a été agité, ces derniers jours, en raison des contentieux électoraux relevés sur différentes listes qui veulent compétir. De l’avis du responsable politique de la mouvance présidentielle, Abdou Karim Fofana, les élections ne seront pas reportées et se tiendront à date échue.



« La démarche de l’opposition porte à faire croire qu’elle ne veut pas aller aux élections en ayant une attitude de manipulation et de mensonges », a déclaré le responsable politique.



Selon Abdou Karim Fofana, les recours et les contestations font partie du jeu électoral. Il ne devrait pas donc y avoir de report.



« Lors des dernières élections locales, BBY a gagné 38 départements sur 46, plus de 400 communes sur 554. Souvent j’entends les gens dire, est-ce que la majorité ne souhaite pas reporter les élections législatives. Je dis non, nous voulons aller aux élections comme l’a dit Aminata Touré ‘’Beugg beuré bañ beuré’’ », a-t-il rappelé.



Sur un autre registre, il a également, livré son commentaire sur d’éventuelles concertations sur le processus électoral.



Abdou Karim Fofana s’exprimait, ce 23 mai, à l’occasion, d’une rencontre sur les travaux de la structuration du programme PSE Vert qu’il présidait conjointement avec son homologue le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall.