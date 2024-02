Report des élections : les enseignants menacent de paralyser le système éducatif en protestation contre la décision du PR

Ce 8 février, la plateforme « Aar sunu élection » a vu le jour. Des organisations de la société civile, syndicales, des droits de l’homme, religieuses, de l’enseignement, des personnalités politiques, entre autres, composent cette plateforme. Leur objectif : « le rétablissement du calendrier républicain ».



Dans les locaux de la plateforme des acteurs non étatiques, les membres de « Aar sunu élection » ont pris la parole tour à tour lors d’un point de presse, pour dénoncer la décision prise par le président Macky Sall.



Par la voix d’El Hadj Malick Youm, le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS), affirme que les enseignants sont ravis de faire partie de cette plateforme. « Nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre cette décision qui n’aura comme conséquence que d’installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences », assure le secrétaire général du SAEMSS.



Dans les plans d’action que la Plateforme « Aar sunu élection » compte dérouler à compter de ce vendredi, les syndicats des enseignants du moyen et secondaire menacent de paralyser le système éducatif. Ainsi, un débrayage est prévu le vendredi 9 février...