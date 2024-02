Report de la présidentielle, vote à l"AN: L'internet mobile coupé au Sénégal

Les données mobiles viennent d'être une fois de plus coupées pour des millions de sénégalais, alors qu'hier, le syndicat des travailleurs de la Sonatel mettait en garde l'Etat du Sénégal contre une probable coupure de l'internet. Pour l'instant seul le Wifi marche, a constaté Dakaractu. L'Assemblée Nationale s'apprête à voter , ce lundi 5 février 2024 vers 11h le projet de loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la constitution de la République du Sénégal.



Dans un communiqué lu par Dakaractu, le ministre de la communication, des télécommunications et du Numérique informe de la suspension provisoire des données mobiles , " en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu à partir de ce dimanche 4 février 2024 à 22 heures.