Réponse à Ousmane Sonko : Abdou Mbow vole au secours d'Amadou Bâ qui détaille l'origine des fonds communs

Sur la question des fonds communs, Abdou Mbow n'a attendu Amadou Bâ pour remettre Ousmane Sonko à sa place. Le député de Benno Bokk Yaakaar juge que son collègue de l'opposition a attendu d'être radié de la Fonction publique pour plaider pour la révision des fonds communs. “Aujourd'hui qu'il n'est plus plus Inspecteur des impôts et domaines, il veut qu'on revoie les Fonds communs”, a déclamé le député de la majorité présidentielle qui, pendant son intervention a décerné son satisfécit au ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. À son tour, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a “recadré” l'ancien inspecteur des impôts en s'engageant dans une explication détaillée des fonds communs. Il dira à ce propos que les fonds ne relevant pas de la masse salariale.

Selon le ministre, l'Etat prend son du sur les produits, les pénalités et les amendes avant de céder le reste aux agents du ministère des Finances. Toutefois, Amadou Bâ n'est pas contre une réforme du système d'allocation de ces fonds communs même s'il soutient que les agents de l'Etat méritent d'être soutenus.