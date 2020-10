Réouverture des lieux de culte : Abdoulaye Diouf Sarr rend visite à l'Archidiocèse de Dakar et sollicite les prières de l'Église.

Le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rendu visite ce mercredi, à l'archidiocèse de Dakar, avant de se rendre à la cathédrale Notre-dame des victoires. Une visite qui entre dans le cadre de la réouverture des lieux de culte et de l'accompagnement des guides religieux dans leur communication pour le respect des mesures barrières dans ce contexte de covid. Ainsi, il a remis un important lot de matériel de prévention et de protection contre la maladie du Coronavirus.



Le ministre de la santé et de l’action sociale a saisi l'occasion pour solliciter des prières de l'Église dans la lutte contre la Covid-19. "Nous voulons que vous priez pour le Sénégal parce que ce contexte est difficile. Huit mois sans répit ce n'est pas une heure, mais quand on est accompagné avec des prières, je suis persuadé que ça sera alors possible. Nous avons compris ce combat n'est pas seulement un combat médical, mais aussi un combat de communauté c'est de ce point de vue que nous vous attendons», a-t-il soutenu.



Pour Diouf Sarr, la remise de matériel de prévention et de protection contre la maladie du Coronavirus n’est rien d’autre qu’un «geste très symbolique juste pour vous dire que nous sommes avec vous».



L'église quant à elle, a apprécié ce geste à sa juste valeur avant de formuler des remerciements auprès du ministre en charge de la santé. L’Abbé Gérard Diène, Vicaire général, au nom de la communauté chrétienne, a présenté ses condoléances à Abdoulaye Diouf Sarr, suite au décès des trois enfants du Khalife général des layènes.