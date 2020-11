Rentrée 2020-2021 : Les professeurs prêts pour une année scolaire paisible...

La rentrée scolaire 2020-2021 de ce jeudi 05 novembre s'est très bien déroulée dans certains établissements du pays dont le lycée Blaise Diagne et le lycée John Fidzgerald Kennedy où les professeurs ont massivement répondu présents à l'appel du ministre de l'Éducation nationale.



Rencontrés dans leurs établissements respectifs, les professeurs disent que les conditions sont largement réunies et comptent avec l'appui du ministère de tutelle, assurer une bonne rentrée des classes.



Par ailleurs, ils promettent de faire tout leur possible pour relever le niveau des élèves qui sont restés un bon moment sans faire cours. Reportage...