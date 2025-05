Renforcement des capacités des médias en statistiques : L'ANSD initie un atelier pour une meilleure utilisation des données.

Dans le cadre du Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC), l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a organisé un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias. Cette session, qui s'est tenue le mercredi 21 mai 2025, vise à améliorer la compréhension et l'utilisation des données statistiques par les acteurs des médias.



Antoine Diouf, directeur de eRadio et participant à l'atelier, a souligné l'importance de cette initiative : "Le journaliste n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait où trouver l'information. Cet atelier nous permet de mieux comprendre le travail de l'ANSD pour interpréter correctement les statistiques." Il a ajouté que cette formation permettrait aux médias de transmettre une information plus précise au public.



Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD, a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la participation des médias : "Cette rencontre est la première d'une série que nous souhaitons organiser avec nos partenaires. Elle permet de partager nos méthodes et pratiques pour une meilleure vulgarisation des statistiques auprès du public." Il a également mis en avant la performance du Sénégal dans le domaine statistique, le pays occupant la 4e place africaine dans l'indice de performance statistique de la Banque mondiale.



L'atelier a permis d'aborder ainsi plusieurs aspects clés : Les méthodes de production des données statistiques, l’interprétation des indicateurs économiques et sociaux, les défis de la couverture statistique nationale et les bonnes pratiques pour la communication des données.



Le directeur général de l'ANSD a insisté sur l'importance de cette collaboration avec les médias : "Lorsque les journalistes comprennent bien nos données, ils peuvent mieux les expliquer au public. Cela participe à la transparence et à la bonne gouvernance." Il a également évoqué les perspectives d'amélioration du système statistique national, notamment par une meilleure coordination entre les différentes structures productrices de données.



Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'ANSD de renforcer le dialogue entre producteurs et utilisateurs de statistiques (médias et journalistes), tout en améliorant la qualité de l'information mise à disposition du public.