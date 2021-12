Renforcement de la flotte de l’armée de l’air : Les caractéristiques de l’Aéronef ATR 42-300 qui a 24.000 h de vol et 33 ans dans les airs…

L’armée vient d’être dotée d’un aéronef ATR 42-300 par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar



(ASECNA). C’est le ministre des Transports aériens qui a procédé à la remise de l’appareil à son collègue des Forces Armées. Alioune Sarr, accompagné du patron de l’Asecna et de ses services, a remis de façon officielle l’appareil qui a plus de 24.000 heures de vol pour servir les armées du Sénégal.



Selon les ministres qui ont pris la parole lors de la cérémonie de réception, l'Asecna projette de faire de l'espace aérien, un lieu sûr, sécure et propice à la sûreté de la navigation aérienne. Le ministre des Forces Armées souligne que cet appareil « va renforcer la flotte et participer à la montée en puissance de cette armée ».



L'aéronef a été acquis par l’Asecna depuis 1988. Selon le commandant qui l’a piloté durant plusieurs années, l’appareil a 16.700 tonnes au décollage. Il prend 4.5 tonnes de carburant pour une autonomie de près de 10 heures de vol sans ravitaillement.



Il peut atterrir en tout temps si la calibration est bien respectée, des radars de bord, des VHS. Ce sont ces outils qui ont permis à l'appareil de sillonner le monde et d'avoir cette longue vie dans les airs...