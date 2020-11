Rencontre citoyenne : Abdoul Mbaye à l’écoute des complaintes des pêcheurs

Des rencontres citoyennes à l’initiative de Abdoul Mbaye, sont effectuées pendant les week-ends dans le seul but d’aller à la rencontre de travailleurs évoluant dans divers secteurs d’activités, les écouter, vivre avec eux leurs difficultés et leur proposer des solutions possibles.

Ce samedi, le président du parti ACT et son équipe ont effectué une visite auprès des pêcheurs de la commune de Yoff.

Après avoir prêté une oreille attentive à leurs doléances, il en déduit que ces pêcheurs souffrent d’une insuffisance de ressources halieutiques causée en majorité par les accords de pêche.

Ces navires suréquipés qui ne respectent pas les règles en terme de filet de pêche, les empêchent de trouver leur compte dans ce métier qui est leur gagne-pain.

D’où la nécessité que l'État les appuie en terme de matériel.

Aussi, poursuit Mr Abdou Mbaye, les pêcheurs gagneraient beaucoup à mutualiser leurs moyens et ressources tout en approchant les usines afin de vaincre certaines faiblesses notées de leur côté...