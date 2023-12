Remise de parchemins à 18 jeunes, le Dg des CFS, Maclik Ndoye, annonce une reprise effective des trains en début 2024

Dans le cadre de la redynamisation des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), 18 jeunes ont été formés aux métiers d'agent de sécurité-mouvement dont la lourde charge sera d'expédier les trains dans les différentes gares. Une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation de la deuxième promotion présidée par le Directeur général des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), Malick Ndoye, a été organisée en leurs noms après quatre mois de théorie et de pratique.

Un des bénéficiaires, Pape Boubacar Sow, est revenu sur le programme qu'ils ont suivi. "Pendant trois mois, nous avons fait de la théorie sur la sécurité, l'exploitation, les mouvements ferroviaires, les matériels roulants, des initiations sur les premiers secours, les droits du travail entre autres. Le dernier mois nous avons fait de la pratique sur la gestion des gares, le management des équipes, la réception et comment expédier des trains", résume-t-il.

Prenant la parole, le dg des CFS, Malick Ndoye, a rappelé l'importance d'une telle initiative qui entre en droite ligne d'une plus efficace mise en œuvre de la réhabilitation du trafic ferroviaire au Sénégal et au-delà des frontières. D'après lui, "pour préparer la reprise du projet de réhabilitation de la voie qui quitte Sébikotane pour aller jusqu'à Thiès et de reprendre le trafic fret au démarrage de l'année 2024, la sécurité joue un grand rôle". En effet, la réhabilitation du trafic ferroviaire jusqu'à Kidira avec des voies neuves est aussi, au cœur du projet, même si l'objectif, c'est d'avoir un maillage complet sur l'étendue du territoire d'ici 2035. Toujours dans le cadre du redémarrage des activités fret entre le port de Dakar et Tambacounda en début d'année 2024, il s'agira notamment de remettre les conteneurs qui allaient vers le Mali sur la voie ferrée. Malick Ndoye promet aussi de travailler avec ses partenaires des Grands Trains du Sénégal (GTS) pour trouver des solutions sur une éventuelle organisation de la circulation des voyageurs. "Au 1er trimestre en 2024, la reprise tant attendue par les usagers et les populations sera effective", a annoncé le dg des CFS. Malick Ndoye a aussi, remercié les formateurs, le personnel encadrant, son ministère de tutelle et le Président Macky Sall pour cette vaste entreprise de redynamisation ferroviaire