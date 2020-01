Remise de décorations aux agents du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, promus aux ordres nationaux.

95 agents et ex agents du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires ont reçu leurs décorations des mains de Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, ce mardi 14 janvier 2020, au théâtre Daniel Sorano.



Après une longue rupture, Monsieur le Ministre des Collectivités territoriales a, sur instruction du Président de la République, procédé à la remise solennelle des décorations aux agents promus de 2011 à 2019, dont 1 commandeur, 5 officiers et 37 chevaliers dans l’ordre du Lion ; et 3 Commandeurs, 14 officiers et 35 chevaliers dans l’ordre du Mérite.



Parmi ces agents méritants on peut d’instiguer, l’IGE (Ex DAGE), le Gouverneur de la région de Kaolack (ex Secrétaire général), Un député (ex Directeur de l’Etat civil), l’ex Secrétaire Exécutif du PNDL, le Secrétaire général de l’ENA etc.