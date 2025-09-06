Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2

La présidence de la République vient d'annoncer la composition du nouveau gouvernement avec quelques changements majeurs, notamment au niveau des postes stratégiques du ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.
Mme Yassine Fall: Ministre de la Justice, Gardes des Sceaux
Birame Souleye Diop: Ministre de l'Energie et des Mines
Cheikh Niang: Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères
Birame Diop: Ministre des Forces Armées
Mouhamadou Bamba Cissé: Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique
Abdourahmane Sarr: Ministre de l'Economie du Plan et de la coopération
Cheikh Diba: Ministre des Finances et du Budget
Daouda Ngom: Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation
Yankhoba Diémé: ministre des Transports Terrestres et Aériens
Alioune Sall: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique
Moustapha Guirassy: Ministre de l'Education Nationale
Mabouba Diagne: Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire
Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement
Cheikh Tidiane Diéye: Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Ibrahima Sy: Ministre de la Santé et de l'hygiène publique
Maimouna Diéye: Ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité
Amadou Moustapha Ndiek Sarré: Ministre de l'Emplois, et de la Formation professionnelle
El Hadji Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement de la transition Ecologique
Balla Moussa Fofana: Ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du Territoire
Serigne Gueye Diop: Ministre de l'Industrie et du Commerce
Fatou Diouf: Ministre des pêches et de l'Economie Maritime
Olivier Boucal: Ministre de la Fonction Publique
Khady Gaye Diene: Ministre de la Jeunesse et des Sports
Alioune Dione: Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire
Déthié Fall: Ministre des Infrastructures
Amadou Ba: Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
Ministres, Secretaires d'Etat
Marie Rose Fatou Faye: Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des relations avec les institutions, porte parole du Gouvernement
Amadou Cherif Diouf: Secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'Intégration Africaine
Alpha Ba: Sécrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire , chargé des Coopératives et de l'encadrement paysans
Momath Ndao: Secretaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales, chargé du Logement
Ibrahima Thiam: Secretaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du developpement PME et de PMI
Birame Souleye Diop: Ministre de l'Energie et des Mines
Cheikh Niang: Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères
Birame Diop: Ministre des Forces Armées
Mouhamadou Bamba Cissé: Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique
Abdourahmane Sarr: Ministre de l'Economie du Plan et de la coopération
Cheikh Diba: Ministre des Finances et du Budget
Daouda Ngom: Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation
Yankhoba Diémé: ministre des Transports Terrestres et Aériens
Alioune Sall: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique
Moustapha Guirassy: Ministre de l'Education Nationale
Mabouba Diagne: Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire
Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement
Cheikh Tidiane Diéye: Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Ibrahima Sy: Ministre de la Santé et de l'hygiène publique
Maimouna Diéye: Ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité
Amadou Moustapha Ndiek Sarré: Ministre de l'Emplois, et de la Formation professionnelle
El Hadji Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement de la transition Ecologique
Balla Moussa Fofana: Ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du Territoire
Serigne Gueye Diop: Ministre de l'Industrie et du Commerce
Fatou Diouf: Ministre des pêches et de l'Economie Maritime
Olivier Boucal: Ministre de la Fonction Publique
Khady Gaye Diene: Ministre de la Jeunesse et des Sports
Alioune Dione: Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire
Déthié Fall: Ministre des Infrastructures
Amadou Ba: Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
Ministres, Secretaires d'Etat
Marie Rose Fatou Faye: Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des relations avec les institutions, porte parole du Gouvernement
Amadou Cherif Diouf: Secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'Intégration Africaine
Alpha Ba: Sécrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire , chargé des Coopératives et de l'encadrement paysans
Momath Ndao: Secretaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales, chargé du Logement
Ibrahima Thiam: Secretaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du developpement PME et de PMI
Autres articles
-
Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures
-
« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan
-
Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou
-
Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale
-
Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde »