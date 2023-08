Relation presse-Justice : Le président de l’UMS prône des concertations entre les acteurs de la justice, les médias et autres institutions de la République

Le président de l’union des magistrats du Sénégal (UMS) qui rempile pour un second mandat s’est prononcé sur les relations avec les médias. Ousmane Chimère Diouf, qui a bénéficié de la confiance de ses pairs a appelé à un ndeup national pour une meilleure collaboration avec la presse. « Les médias utilisent le sensationnalisme ou les procédures intéressant certaines personnalités pour capter l’attention du public qui se base souvent sur une certaine présentation des faits ayant peu de lien avec la réalité et basée sur de simples analyses qui n’engagent que leurs auteurs pour étendre cette perception à partir de cas isolés à tout le système judiciaire liant à tort l’indépendance de la justice au verdict de ces procès, d’ où la nécessité d’ une ouverture devant permettre un dialogue entre acteurs judiciaires, médias et autres institutions de la République » explique le magistrat.







Cependant pour mieux faciliter la presse dans sa mission et ses relations avec la justice, «l’invitation des responsables de ces institutions à la cérémonie d ’ouverture de nos travaux est un premier pas qui vient d’être franchi, d’autres suivront certainement ; il était également question cette année de convier des responsables de presse à des journées de réflexion, ainsi que des journées portes ouvertes dédiées aux étudiants mais un climat politico judiciaire tendu nous a empêché de réaliser ces projets » a lancé le président de l’UMS.