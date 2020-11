Réglementation du Secteur de la Boulangerie : 1.600 jeunes seront formés en hygiène et qualité.

Le programme de formation des boulangers du Sénégal en hygiène et qualité des boulangers est lancé ce mardi 3 novembre 2020 à Dakar par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop. Une formation qui entre dans le cadre de la réglementation des activités de production, de distribution et de vente de produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal. L'objectif est d'apporter une réponse adéquate aux problèmes de non-respect des règles d'hygiène et de qualité dans les boulangeries.



Mis en œuvre en collaboration avec l’union des prestataires, industriels et commerçants du Sénégal (Upic) et le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), 1.600 boulangers seront formés d'ici la fin du mois de décembre sur toute l'étendue du territoire national pour un coût global de 80 millions de francs CFA.