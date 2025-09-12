Refus de mise en liberté provisoire : Les avocats de Farba Ngom interjettent appel

Le président du collège des juges d'instruction financiers, en charge du premier Cabinet au Pool Judiciaire financier, a rendu ce vendredi une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire pour Mouhamadou Ngom, dit Farba, placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025. Le juge a également rejeté la demande de transfèrement de Farba Ngom au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec.
Suite à cette décision, Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour et conseil de Farba Ngom, a déclaré qu'il allait faire appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire et de transfèrement.
Pour rappel, Farba Ngom est inculpé d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, de blanchiment de capitaux en bande criminelle organisée, d'escroquerie sur les deniers publics et de complicité d'abus de biens sociaux.
Suite à cette décision, Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour et conseil de Farba Ngom, a déclaré qu'il allait faire appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire et de transfèrement.
Pour rappel, Farba Ngom est inculpé d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, de blanchiment de capitaux en bande criminelle organisée, d'escroquerie sur les deniers publics et de complicité d'abus de biens sociaux.
Autres articles
-
Fitch abaisse la note de la France, pointant ses finances publiques dégradées
-
Trump dînera vendredi avec le Premier ministre qatari (Maison Blanche)
-
Indépendance des juges d’instruction : « Tant qu’ils sont nommés par le ministre de la Justice, le problème demeure » (Babacar Bâ)
-
Décès du Khalife de Darou Khoudouss : Ousmane Sonko témoigne de "sa relation profonde..." avec Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké
-
Ce que l'on sait de Tyler Robinson, l'assassin présumé de Charlie Kirk