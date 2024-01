Refus d'appliquer une décision présidentielle : Le CIAAS hausse le ton et menace de paralyser le fonctionnement de l'administration

Les membres du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise (CIAAS) qui p einent à rencontrer le premier ministre en audience pour lui exhiber leur plateforme revendicative, sont dans tous leurs états. Dans une colère noire, ces travailleurs des différents ministères arborant de brassards rouges ont tenu un point de presse ce Mardi 30 Janvier à la sphère ministérielle de Diamniadio pour éclairer l'opinion nationale et internationale des suites de leur rencontre avec le cabinet du premier ministre présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement.



"Le collectif attendait de cette rencontre une réponse du PM à la suite des instructions données par le Président de la république le 23 décembre 2023 pour prendre en compte nos préoccupations. Malheureusement, nous sommes sortis insatisfaits de cette audience car le SG adjoint du gouvernement nous a informés qu'il est venu nous écouter et va par la suite rendre compte fidèlement au PM", a déploré Omar Dramé, coordonnateur du collectif qui espérait une réponse concrète sur leurs revendications principalement, la généralisation de l'indemnité de logement, le paiement intégral de la prime de prudence des chauffeurs de l'Etat, la reconnaissance et le reclassement des diplômes, le statut des contractuels et des décisionnaires de l'Administration, les dures conditions de transport et de restauration dans les sphères ministérielles de Diamniadio, entre autres.



Ces agents évoquent que ce dilatoire ne présage rien de bon estimant, que L' État veut gagner du temps. "Mais la détermination et l'engagement des membres du collectif vont se poursuivre. Nous avons décidé de rencontrer tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle de février 2024 pour discuter avec eux sur nos préoccupations, certainement Amadou BA étant candidat va recevoir le collectif", a laissé entendre Omar Dramé et ses camarades syndicales, qui envisagent de poursuivre leur série d'actions revendicatives en décrétant une grève générale dans toute l'administration ce 11 février 2024, s'ils n'obtiennent pas gain de cause.