Réformes électorales : la Société Civile refuse le vernis du consensus et réclame des engagements fermes

En s'exprimant au nom du Consortium des Organisations de la Société Civile, Moundiaye Cissé, Directeur Exécutif de l'ONG 3D, a mis en lumière les insuffisances des conclusions du Dialogue national. Il a soutenu que la majorité des accords conclus ne sont que « des principes » qui n'ont pas encore été transformés en actions tangibles. La Société civile, en évitant délibérément de mentionner les points de consensus dans le communiqué final pour ne pas diluer le message principal, souhaite éviter que les médias ne se concentrent sur ces accords superficiels, aux dépens du principal : le manque de garanties quant à leur mise en œuvre. Que ce soit en matière de bulletin unique, d'institution électorale indépendante ou de réforme des lois restrictives telles que l'article 80 du Code pénal, il reste encore beaucoup à accomplir sur les plans technique, juridique et politique.





Devant ces incertitudes, le Consortium plaide pour l'établissement d'un groupe multi-acteurs afin de continuer la discussion, non pas sur les réalisations déclarées, mais sur les divergences significatives qui mettent en péril l'intégrité du processus. « La véritable discussion débute maintenant », a insisté Moundiaye Cissé, soulignant la nécessité de préciser les modalités, d'asseoir la faisabilité et d'assurer une réforme authentique. Pour la société civile, le risque résiderait dans la confusion entre des accords de principe et des progrès démocratiques tangibles : en l'absence de calendrier, de mécanisme de suivi ou d'une volonté politique claire, le dialogue pourrait se révéler être une simple façade.