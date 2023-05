Redynamisation de la Filière Oléagineuse : l’AIFO à Dakar pour soutenir la relance de la Sonacos.

Le bureau exécutif de l'Association des lndustriels de la Filière Oléagineuse de I'UEMOA et de la CEDEAO (AIFO - UEMOA - CDEAO) s’est réuni ce 5 mai, à Dakar, pour discuter des voies et moyens tendant au renforcement de la filière oléagineuse en Afrique. Le choix de Dakar s’explique par le désir de mieux accompagner la Sonacos dans sa relance économique.

Plusieurs membres de l'organisation sous - régionale des professionnels de la filière oléagineuse venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'lvoire ont pris part à la rencontre. Les acteurs veulent à travers l’AIFO répondre à l’enjeu lié à la sécurité alimentaire en Afrique.