Réduction prix denrées : « La dynamique de baisse et de stabilité des prix pourrait s’avérer dérisoire et sans impact réel au bout du compte » (APR)

Dans un communiqué rendu public, le parti du prédécesseur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est prononcé sur la réduction des prix des denrées. L’Apr souligne que ces diminutions sont insignifiantes. « Au regard du contexte mondial favorable avec la baisse des cours mondiaux du sucre et de la farine, les mesures prises pour soulager les populations manquent de hardiesse. Dès lors, l’Alliance Pour la République, demande au Gouvernement d’avoir plus d’ambition pour l’amélioration du quotidien des Sénégalais sans quoi la dynamique de baisse et de stabilité des prix pourrait s’avérer dérisoire et sans impact réel au bout du compte » lit-on dans le texte.







Cependant dans un autre registre, l’Apr dénonce les échauffourées enregistrés à Médina Gounass qui ont opposé deux communautés causant un mort. Pour la circonstance, l’Apr appelle les nouvelles autorités à faire la lumière et à instaurer la paix et la cohésion entre les deux communautés. « C’est le jour où nos compatriotes célébraient après mille et une difficultés la tabaski que Médina Gounass a été le théâtre d’affrontements entre deux communautés. Ces actes constituent une tâche sombre dans la vie de cette zone historiquement remarquable par son unité dans la diversité de ses composantes. L’Alliance Pour la République (APR) condamne ces actes de violence et demande aux nouvelles autorités de faire prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour consolider le calme et la paix entre ces deux communautés appelées à vivre ensemble dans l’harmonie d’une part, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire d’autre part » conclut le communiqué.