Redéfinition de la limite entre Tassette et Ngoundiane: Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, interpelle le ministre des mines

Lors du passage du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines à la carrière de COGECA, le maire de Ngoundiane a saisi l'occasion pour interpeller la tutelle sur la délimitation entre Tassette et Ngoundiane.



Selon M. Mbaye Dione, il s'agit d'une préoccupation qui mérite d'être prise en charge à travers la redéfinition de la limite entre les deux collectivités territoriales. Ainsi, les deux ministères concernés, sont le ministère des collectivités territoriales et celui des Mines.



Le maire de Ngoundiane a rappelé que les habitants des deux communes sont des frères d'où la nécessité de régler cette affaire dans les meilleurs délais...