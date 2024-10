Reddition des comptes : un banquier d'affaires sénégalais ciblé pour avoir empoché 100 milliards CFA

Selon la revue ConfidentelDakar lue par DakarActu, un célèbre banquier d'affaires sénégalais, cité sans le nommer par un ministre, a préféré rester au chaud à Dubaï. L'homme aurait empoché plus de 100 milliards de commissions dans une affaire d'offre spontanée en matière d'infrastructures routières au Sénégal. L'actuel Gouvernement étudie le dossier et devrait donner une suite judiciaire au dossier. Le financier a, selon nos informations, décidé de rester à Dubaï, qui est désormais devenu son camp de base. Il y a quelques jours, il s'est déplacé à New York, mais n'envisage pas de revenir de sitôt à Dakar. Le parquet financier devrait ouvrir une information judiciaire et entendre un ancien ministre qui a paraphé le contrat. II faut dire que ce banquier d'affaires avait déjà frappé un grand coup d'intermédiation dans le dossier du Stade de Diamniadio.