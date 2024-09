Reddition des comptes / considéré comme fuyard: Souleymane Ndiaye, ancien DG de la SAPCO dément…

Le parti S2D (Synergie pour un Développement Durable) tient à apporter un démenti formel aux allégations publiées insinuant que son SG Souleymane Ndiaye aurait quitté le pays pour échapper à une éventuelle reddition des comptes.







Le communiqué qui nous est parvenu réfute « ces informations infondées ». En effet, Souleymane Ndiaye est actuellement présent au Sénégal, et il ne s'est à aucun moment rendu dans l'espace Schengen depuis son retour à Dakar le 16 juin 2024. Le communiqué rapporte que « son dernier déplacement en Europe remonte effectivement à cette date, dans le cadre d’un voyage d’affaires en République Tchèque, suivi de sa participation, du 13 au 14 juin 2024, à la rencontre de l'Internationale Démocratique Centriste (IDC), où M. Ndiaye a représenté le parti S2D. Il est rentré à Dakar immédiatement après cette rencontre, le 16 juin 2024 ».







Le parti regrette « la diffusion de ces informations erronées, susceptibles de porter atteinte à la réputation de M. Ndiaye et de son engagement politique et invite les auteurs de ces fakes news de faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information ».