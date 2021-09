Recrutement excessif à Dakar Dem Dikk : le ministre Mansour Faye veut une réorganisation structurelle de la société.

Le compte à rebours est lancé pour la construction du nouveau siège de Dakar Dem Dikk. C’est le ministre des infrastructures, des transports terrestres, et du désenclavement, Mansour Faye qui a procédé à la pose de la première pierre pour le début des travaux de l’infrastructure. Cet édifice va servir de lieu de gouvernance et de management pour la direction générale de Dakar Dem Dikk.



Pour relever et soulager les maux de la société de transport, une étude de diagnostic est déjà menée dont les recommandations suggérées vont permettre non seulement la restructuration de Dakar Dem Dikk, mais également d’apporter des solutions surtout aux problèmes logistiques et financiers.



Nonobstant les efforts déjà consentis pour maintenir le parc automobile de la société sous perfusion, Mansour Faye est pour une restructuration complète de la société.



Considéré comme l’établissement du transport urbain, Dakar Dem Dikk a plus que jamais besoin d’une réorganisation structurelle, tel-est le soutien du ministre tutelle. Qui, malgré tout, annonce, à travers un programme, l’acquisition de 1.400 bus dans les 3 ou 4 mois à venir.