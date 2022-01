Recrutement dans la fonction publique : 250 agents formés et affectés dans différents ministères

Le Centre National de Formation et d’Action (CNFA) de Rufisque a accueilli ce samedi 15 janvier 2022, la cérémonie de clôture de la session de formation initiée par le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public au profit des 250 nouvelles recrues de profil technique et interministériel affectées dans les différents ministères. En effet, cette deuxième cohorte des recrues de l’année 2021 ont bénéficié des formations à travers quelques thématiques comme les droits et obligations de l’agent public, le déroulement et l’évaluation de la carrière de l’agent, la rédaction administrative, les conditions d’hygiène et de sécurité des lieux publics, ainsi que les valeurs éthiques et morales. Ces 48 heures de formation trouvent tout leur sens, selon le directeur de cabinet du ministère, Mamadou Fall Camara, dans la carrière professionnelle de ces nouvelles recrues. D’après ce dernier, « ils sont des agents suffisamment imprégnés dans un certain nombre de valeurs et de règles qui vont leurs servir et être au rendez-vous de la performance mais aussi des bonnes habitudes en tant qu'agent de l’État, en tant que serviteur de l’intérêt général. »

En outre, après la première vague des 800 agents recrutés et formés pour le compte du ministère de la santé et de l’action sociale, ces 250 nouvelles recrues sont destinées à servir dans les services publics comme le ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, le ministère de la pêche, le ministère de l’élevage, le ministère de l’économie du plan et de la coopération, du secrétariat général du gouvernement entre autres structures. Cette cérémonie de clôture est aussi une tribune pour le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, pour rappeler à ces désormais agents de l’État, leurs missions et rôles. Il a invité ces derniers au respect, à la courtoisie et d’un pragmatisme et rigueur dans le traitement des préoccupations des usagers.