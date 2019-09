Rationalisation des dépenses : Macky coupe tous les téléphones portables.

Macky Sall, qui avait annoncé une restriction des lignes téléphoniques, est passé à l’acte. Toutes les lignes de téléphone mobile ont été restreintes à l’internet.

Les opérateurs de téléphonie ont été saisis et les allocations forfaitaires ont été versées dans les salaires du mois d’août 2019, rapporte Le Soleil, qui donne l’information.

Et, depuis hier, tous les appels sortants ont été suspendus des lignes de téléphone mobile.

Toutes les lignes des ayants-droit sont résiliées. Ils auront le choix soit de conserver les numéros de ligne, soit changer leurs lignes par de nouveaux abonnements. En clair, les charges des abonnements seront désormais à leurs frais. Des restrictions qui s’étendront au fixe, à l’internet, à l’eau, à l’électricité, aux véhicules et au carburant.