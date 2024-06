Rapports et reddition:« C’est une démarche objective du régime. » (Pr Maurice Soudieck Dione)

Le professeur agrégé de science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Maurice Soudieck Dione a livré sa perception sur la publication des différents rapports incriminants des personnalités du régime de Macky Sall. Invité de l’émission « En Ligne » de Dakaractu, ce 06 juin, il parle de démarche objective du régime.



« A son arrivée le président Macky Sall avait visé des personnes (…) le régime actuel a sorti des rapports qu’il n’a pas commandité et ne vise personne, c’est une démarche objective», a-t-il indiqué. Pr Maurice Dione se dit toutefois choqué par les détournements d’objectifs décelés par les différents rapports de l’OFNAC et de la Cour des Comptes et interpelle.



« ça mérite d’être clarifié », a-t-il jugé en insistant sur les 1000 milliards FCFA des fonds Force Covid-19 qui, relève l’intellectuel, doit être tiré au clair.