Rapport de la gestion budgétaire 2020 : 761,56 milliards FCFA de dépenses d’investissement dont 47,48% concentré dans le quaternaire.

Les dépenses d’investissement sur ressources externes ont fait l’objet d’une étude approfondie dans le rapport définitif N°04/2023/CC/SG/GC de la Cour des Comptes sur la gestion budgétaire 2020 publiée le 28 février dernier.



Selon le document, les dépenses d’investissement sur ressources externes sont réparties entre les emprunts et les subventions. En 2020, la LFI a évalué les emprunts à 501,04 milliards de F CFA et les subvenions à 260,52 milliards de F CFA, soit un total de 761,56 milliards de F CFA.



La Loi de Finance Rectificative (LFR) a réévalué les emprunts à 426,04 milliards de F CFA, soit une baisse de 75 milliards de F CFA par rapport à la LFI. Les subventions n’ont pas subi de modifications sur le montant mais sur la répartition par secteurs d’activité.



Les secteurs quaternaire et tertiaire occupent les parts les plus importantes avec 44,15% et 26,55%. Les secteurs secondaire et primaire représentent respectivement 15,04% et 14,25%. L’analyse de l’exécution des dépenses d’investissement sur ressources externes est faite par secteur d’activité et par bailleur.





Les plus importantes parts allouées aux secteurs quaternaire et tertiaire.



Prévues pour un montant global de 686,56 milliards de F CFA, les dépenses d’investissement sur ressources externes sont exécutées à 645,28 milliards de F CFA répartis entre les emprunts pour un montant de 520,56 milliards de F CFA, soit 80,67% et les subventions pour un montant de 124,72 milliards de F CFA, soit 19,33%.



Les emprunts profitent plus aux secteurs quaternaire et tertiaire qui occupent les parts les plus importantes avec respectivement 43,21% et 35,20%. Les subventions sont orientées vers le secteur quaternaire et le secteur primaire avec des parts respectives de 65,32% et 21,90%.



L’exécution des dépenses sur ressources externes affiche un taux global de 93,99% imputable essentiellement aux secteurs tertiaire et quaternaire avec respectivement 101,81% et 101,07%. Les secteurs secondaire et primaire atteignent des taux d’exécution respectifs de 87,20% et 64,64%. En outre, la répartition des dépenses sur ressources externes montre l’importance du secteur quaternaire qui occupe 47,48% des investissements. Les secteurs tertiaire, secondaire et primaire représentent respectivement 28,76%, 13,96% et 9,80% .



Les tirages effectués pour le secteur primaire d’un montant de 63,26 milliards de F CFA sont constitués d’emprunts pour 35,95 milliards de F CFA et de subventions pour 27,31 milliards de F CFA, soit 9,80% des ressources externes. Ils sont dominés par le sous-secteur de l’Agriculture qui consomme 88,17% des dépenses du secteur et 8,64% des dépenses globales financées sur ressources extérieures.



Le montant des tirages des ressources extérieures pour le secteur secondaire s’établit à 90,05 milliards de F CFA dont 76,44 milliards de F CFA en emprunts et 13,61 milliards de F CFA en subventions, soit 13,96% des ressources externes. Le sous-secteur « Energies » concentre 99,85% des dépenses du secteur et 13,93% des dépenses globales.



Les tirages effectués pour le compte du secteur tertiaire s’élèvent à 185,58 milliards de F CFA et se répartissent entre les emprunts pour un montant de 183,25 milliards de F CFA et les subventions pour 2,32 milliards de F CFA, soit 28,76% des ressources externes. Ils sont réalisés essentiellement au profit des transports routiers et des transports ferroviaires représentant 15,37% et 8,29% des dépenses sur ressources externes et 53,45% et 28,83% à l’échelle du secteur.



Les tirages du secteur quaternaire s’élèvent à 305,39 milliards de F CFA et se répartissent en emprunts pour 224,91 milliards de F CFA et en subventions pour 81,47 milliards de F CFA, soit 47,48% du total des ressources externes. Avec des dépenses totales qui s’élèvent à 93,21 milliards de F CFA, le sous-secteur « Santé et nutrition » a réalisé la part la plus importante des dépenses du secteur quaternaire avec 14,44%. Il est suivi du sous-secteur « Hydraulique urbaine et Assainissement » avec 81,23 milliards de F CFA.





35 bailleurs assurent les financements.



Les dépenses sur ressources externes sont financées par trente-cinq (35) bailleurs.



Au total, 75,41% des financements sont consentis par les sept bailleurs que sont la Banque mondiale avec 102,42 milliards de F CFA, l’USAID avec 73,06 milliards de F CFA , la BID avec 69,98 milliards de F CFA, l’AFD avec 66,18 milliards de F CFA, SG France avec 59,77 milliards de F CFA , la BAD avec 53,40 milliards de F CFA et NATIXIS avec 43,74 milliards de F CFA.

Pour ce concerne les emprunts, ils sont consentis à 85,61% par les bailleurs que sont la Banque mondiale avec 117,96 milliards de F CFA, la BID : 69,89 milliards de F CFA , SG France : 59,77 milliards de F CFA , l’AFD : 57,36 milliards de F CFA, la BAD : 51,07 milliards de F CFA , NATIXIS : 43,74 milliards de F CFA, la BOAD : 25,08 milliards de F CFA, la BEI : 20,76 milliards de F CFA.

Quant aux subventions, elles proviennent pour 90,20% de l’USAID (58,58%), du GIZ (9,18%), de la KFW (9,17%), de l’AFD (7,07%) et de l’Union Européenne (6,20%).