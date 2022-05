Rapport de l'Ofnac de 2019, 2020 et 2021 : Le Forum du justiciable invite à l'application des recommandations.

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a remis ce mardi 10 mai 2022, ses rapports d’activité des années 2019, 2020 et 2021 au Président de la République conformément à la loi. Une étape que juge salutaire le Forum du justiciable.



Le bureau exécutif du Forum du justiciable souligne que cette remise des rapports d’activité au président de la République est une étape clé dans le processus de reddition des comptes mais aussi constitue une avancée significative et considérable dans la prévention et la lutte contre la corruption.



Ces rapports, selon ces acteurs de la société civile, vont permettre à l’OFNAC de communiquer sur l’exécution de ses missions, les difficultés rencontrées, les opportunités explorées, les dysfonctionnements constatés dans la gestion des affaires publiques et les résultats obtenus.



Sans donner de détails sur le contenu des différents rapports, le Forum du justiciable, invite les Autorités compétentes à procéder à la mise en œuvre des recommandations formulées dans les différents rapports d’activité.