Rapport ONLP 2023 : 965 arrestations pour manifestations politiques contre 3339 pour trafics de migrants

L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a rendu public son rapport 2023 sur la population carcérale. Elle est estimée à 12.910 personnes affectées dans les citadelles des 14 régions du Sénégal. Selon le rapport, population a connu une hausse de 360 détenus par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique par les arrestations des activités politiques d’opposants au régime de Macky Sall et de la migration irrégulière.







Le rapport explique que 965 ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation interdite, mouvement insurrectionnel, atteinte à la sûreté de l’Etat et 3339 individus écroués pour traite de personnes et trafic de migrants.