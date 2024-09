Randonnée pédestre de la LISCA : La ministre de la Famille et des Solidarités invite à un dépistage précoce pour faire reculer le cancer

En prélude à Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre les cancers, particulièrement contre le cancer du Sein et du Col de l'Utérus, la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) a démarré ses activités de sensibilisation par une randonnée pédestre, ce dimanche 29 Septembre 2024. Un événement qui a rassemblé beaucoup de sénégalais et qui a vu la participation du Ministre de la Santé, du ministre de la Famille et des Solidarités et du Ministre d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur.

Marraine de l'événement et membre de la LISCA, la ministre Maïmouna Dièye sensibilise davantage les populations, plus particulièrement les femmes à aller se faire dépister régulièrement afin de faire reculer le taux de prévalence de cette maladie qui est le cancer.

"Le cadre général de cette journée est la célébration de Octobre Rose, le mois du Cancer du sein. C'est Octobre Rose avec toute la population sénégalaise, car Octobre Rose est célébrée partout dans le monde. Ici au niveau du Sénégal aussi, nous sommes là en tant que Ministre de la Famille et des Solidarités en collaboration avec mon collègue de la Santé et mon collègue ministre des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Chérif Diouf", fait savoir la ministre au micro de Dakaractu.

Revenant sur sa présence à la Randonnée pédestre, qui a débuté au siège de la LISCA, Sacré-Coeur 3, Rond Point JVC, Maïmouna Dièye déclare : "Nous sommes là aujourd'hui, pour marquer de notre empreinte ce combat pour "bouter" cette maladie du Sénégal. Cette maladie qui coûte très cher au peuple Sénégalais, qui nous prend beaucoup, qui nous prive de l'affection de nos parents, de nos sœurs, de nos frères, de nos enfants. Cette maladie qui dans son ensemble regroupe près de douze mille cas chaque année. Et, on sait que pour ces cas très souvent, ils arrivent un peu tard et c'est presque 75% de ces nouveaux cas que nous perdons. Et, il est temps aujourd'hui plus que jamais, d'aller plus loin que ce que l'on a déjà fait"

Membre de la Lisca depuis 2014, elle estime venir prêter à ses "soeurs et frères, pour permettre à la Ligue Sénégalaise contre les Cancers qui fédère les associations de lutte contre les Cancers d'atteindre ses objectifs dont la mission première, c'est de réussir le dépistage précoce. Il est le seul remède, la seule clé, le seul code pour faire reculer le taux de prévalence du cancer au Sénégal", martèle la ministre de la Famille qui invite les femmes à aller se faire dépister très tôt.

"Quand il est détecté très tôt, le cancer peut être guéri. Dans la communication que je gérais, dans la sensibilisation que je faisais pendant des années avec la LISCA, on peut pousser les gens à aller vers ça. Aujourd'hui plus que jamais, je suis LISCA, aujourd'hui plus que jamais, je combattrai le cancer", a lancé la ministre Maïmouna Dièye.