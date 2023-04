Racine Talla, DG RTS : « Nous constatons qu’il y’a bien une vision pour la paix et la sécurité au Sénégal… »

Le directeur général de la radio télévision sénégalaise (Rts) a magnifié les efforts de l’État du Sénégal en voyant le défilé des forces de défense et de sécurité à l’occasion du 63e anniversaire à la souveraineté internationale du Sénégal. « Lorsqu’on voit le défilé des militaires et de tous ces jeunes en lançant des messages, on voit qu’il y’a une vision pour la paix et la sécurité dans ce pays », indique Racine Talla, directeur général de la chaîne nationale.







Ce mardi est un jour exceptionnel pour Racine Talla qui réaffirme sa fierté de vivre ces moments en symbiose entre les forces de défense et de sécurité qui ont défilé après le passage des enfants de troupe du prytanée militaire et les élèves venant des écoles des différentes communes du Sénégal.