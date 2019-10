RUFISQUE / École Gouye Mouride-Quartier Cheikh : Après la sortie des populations qui crient à l’abus de pouvoir, l’IEF recadre le débat et déplore.

Accusé par les populations de Gouye Mouride d’avoir abusé de ses prérogatives pour relever de leurs fonctions le directeur de l’école Gouye Mouride et le président de l’APE, l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Rufisque est sorti de sa réserve. « C’est de la désinformation pure et simple. Les choses ne se sont pas déroulées ainsi », réfute Maguèye Guèye avec des documents à l’appui. L’IEF de Rufisque ajoute n’avoir aucun diffèrent avec les responsables de l’école. « Le directeur de l’école quartier Cheikh a été relevé de ses fonctions pour des motifs qui n’ont rien à voir avec cette histoire. C’est la réfection d’une salle de classe qui dans un état de délabrement trop avancé est la source de tout ce problème », déclare-t-il. Cette situation qui est à l’origine de la sortie des habitants de cette localité de la commune de Rufisque Est et la réaction de certains syndicalistes n’a pas encore connu son épilogue même si l’autorité éducative se dit disposé à instaurer le dialogue.