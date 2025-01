RÉUSSIR BUSINESS Magazine : 18 ans au service du débat économique au Sénégal

Ce 9 janvier 2025, à l'hôtel Novotel de Dakar, RÉUSSIR BUSINESS Magazine a marqué ses 18 ans d’existence en grande pompe, en organisant un panel de haut niveau sur le thème : « Le Sénégal à l'heure du développement endogène : les principaux leviers d'une rupture systémique ».

Une thématique pertinente à l’heure où les nouvelles autorités sénégalaises ont lancé le plan ambitieux « Sénégal 2050 : agenda national de transformation ». Ce référentiel stratégique vise à bâtir une nation souveraine, équitable et prospère, enracinée dans des valeurs fortes.



Créé en 2006 par feu Baye Dame Wade et Khady Ciss, RÉUSSIR BUSINESS Magazine s’est imposé comme un acteur clé dans la presse économique sénégalaise. Lors de cette célébration, Khady Ciss, actuelle directrice du groupe, a rappelé les ambitions fondatrices de la publication : « L’idée, c’était de créer un cadre d’échange pour permettre aux acteurs de l’économie de dialoguer, s’encourager et construire ensemble. Aujourd’hui, 18 ans plus tard, RÉUSSIR BUSINESS reste fidèle à cette mission et demeure un catalyseur des débats économiques. »



Pour marquer cette étape importante, le magazine a réuni des acteurs clés du secteur privé et des décideurs autour d’un débat riche sur les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2050. Parmi les sujets phares : le financement des projets structurants, les partenariats public-privé et les réformes nécessaires pour stimuler une croissance inclusive et durable.



Khady Ciss a également annoncé une nouvelle initiative ambitieuse : « À partir du mois prochain, nous organiserons chaque mois un débat économique en lien avec la sortie de notre numéro. Ces rencontres seront l’occasion de réunir les acteurs d’un secteur spécifique pour discuter des enjeux et des solutions. » Une initiative qui confirme le rôle de RÉUSSIR BUSINESS comme moteur de réflexion et d’innovation dans l’écosystème économique sénégalais.