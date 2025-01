RDC: plus de 100 morts dans les combats à Goma, près d'un millier de blessés

Plus de 100 morts et près d'un millier de blessées ont été conduits dans les hôpitaux de Goma au cours des trois derniers jours d'affrontements à Goma, la grande ville de l'est de la RDC, selon un décompte de l'AFP établi mardi à partir des bilans hospitaliers.



"Beaucoup de corps se trouvent encore en ville, ils doivent être récupérés au plus vite", a souligné un médecin contacté par l'AFP, après les combats de ces derniers jours entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental du M23 appuyé par des forces rwandaises.