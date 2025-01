RDC: le président Tshisekedi "condamne" l'attaque de plusieurs ambassades

Le chef de l'Etat congolais a condamné mercredi soir les attaques contre plusieurs ambassades à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par des manifestants en colère contre plusieurs pays accusés d'inaction vis-à-vis du conflit dans l'est.



"Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo", a déclaré le président Félix Tshisekedi dans une adresse à la nation retransmise à la télévision.