RDC: Londres menace de "réexaminer" son aide au Rwanda

Le Royaume-Uni a condamné jeudi l'occupation de Goma et d'autres territoires de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) par le groupe armé M23 avec les forces rwandaises, et menacé de "réexaminer" son aide à Kigali.



"Le Royaume-Uni étudie activement les prochaines étapes avec ses partenaires internationaux, notamment la possibilité d'un réexamen de toute l'aide britannique au Rwanda", a indiqué le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.