RAMADAN À GOUDIRY - Madani Koly Ndiaye dégaine des appuis- ramadan et valide la candidature de Macky pour 2024

La polémique sur la nouvelle supposée posture politique d’Idrissa Seck n’a pas laissé de marbre Madani Koly Ndiaye, responsable politique Apériste à Goudiry et surtout coordinateur de la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau local. Le conseiller spécial du Chef de l’État estime que l’heure est au resserrement des rangs au sein de la coalition présidentielle « pour l'émergence et la stabilité du pays ». Le leader politique pense « profondément » que le Sénégal a besoin d’une nouvelle candidature du Président Sall et assuré de son engagement. « Pour 2024 je suis pour sa réélection et je réitère ma loyauté mon engagement à ses côtés. De 2009 à 2023, je n’ai jamais varié dans ma position. Ce qui m'a le plus motivé à rester invariable c'est l'équité territoriale qu’il a créée à travers ses belles réalisations dans le Boundou avec le Pudc, le Puma, le Promoville. Goudiry a été désenclavé tout comme Thialy, Sora, Dougue, Diankhé, Sadatou , et tout cela en l’espace de 7ans ».

Des déclarations faites en marge d’une vaste opération de solidarité en faveur des populations de Goudiry. Pour Madani Koly Ndiaye , l’approche de proximité est celle qui parait la plus pertinente et qui implique mieux la base. Ainsi a-t-il dégainé plus de 05 millions de francs distribués en guise de « sukëru koor » via les transferts d’argent . Un geste hautement salué par Yoro Sy, coordonnateur de l'Union Nationale pour le Peuple (U.N.P/Bokk-Jëmû) de Souleymane Ndéné Ndiaye.