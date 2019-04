Quinquennat axé sur l’industrie : Le SPIS approuve

Les assises de l’entreprise qui se tiennent les 16 et 17 avril à Dakar ont été une véritable tribune pour les acteurs du monde de l’industrie de se pencher sur leur secteur. Pendant deux jours, experts et chefs d’entreprise ont partagé des réflexions à travers plusieurs thèmes au cours des panels, tables et conférences.

Les industriels locaux regroupés au sein du Syndicat professionnel de l’industrie du Sénégal (SPIS) ont affirmé apporter leur savoir-faire pour le développement de l’industrie sénégalaise en conformité aux normes nationales, sous-régionales et internationales.