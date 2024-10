Quand un courtier devient « agresseur à temps partiel » : F. Seck en fuite rattrapé par les passants après une course-poursuite

Dans un retournement de carrière pour le moins surprenant, F. Seck, courtier habitant le quartier de Grand Médine, a décidé de troquer les affaires pour le crime.

En quête de sensations fortes, il s’est récemment illustré dans une agression qui aurait pu rester dans l’ombre si la gérante d’un multi-services n’avait pas crié au secours, comme le rapporte L’AS.



L’attaque a eu lieu lorsque Seck s’est approché de sa victime, profitant d’un moment de vulnérabilité. Mais son coup d’éclat a rapidement tourné au vinaigre : rattrapé par des passants déterminés après une course-poursuite digne des plus grands films d’action, il a été interpellé à la cité Mixta. La gérante, quant à elle, a dû faire face à des blessures et a déposé plainte contre son agresseur.



Remis aux forces de l’ordre des Parcelles, F. Seck a connu une fin de journée bien moins excitante que prévue. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet pour vol avec violences et coups et blessures volontaires. Un choix de carrière pour le moins malheureux qui lui coûtera probablement plus cher que ce qu’il espérait gagner dans la profession qu’il a négligée.