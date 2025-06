Quand les femmes réinventent l’économie : L’UFCE trace la voie du financement islamique

Un besoin urgent de changement se fait sentir au centre des discussions. Moustapha Mamba Guirassy, titulaire du portefeuille de l'Éducation nationale, n'a pas été avare en paroles : « Ces femmes incarnent les valeurs, l'inventivité et l'éthique qui font parfois défaut aux modèles économiques contemporains. » Elles détiennent la capacité de métamorphoser la société, d'incarner l'économie souveraine et endogène que nous requérons. » La finance islamique, plus qu'un simple modèle, se transforme en un outil d'inclusion et d'innovation.



Le « Dîner de l'Entreprise » ne se limitait pas à être une simple conférence. C'était une déclaration, un appel urgent à réformer les systèmes de financement en fonction des réalités africaines. Avec cette action, l'UFCE vise à établir un précédent et à construire un environnement où les femmes entrepreneures ne sont plus de simples observatrices, mais des intervenantes clés dans la transformation économique. Grâce à un réseau mondial, au mentorat et à la sensibilisation, l'objectif est limpide : les femmes aspirent à faire bouger les lignes. En somme, cette rencontre du 31 mai constitue un point de basculement. Au-delà des discours convenus, l'UFCE marque un nouveau chapitre dans l'histoire économique du Sénégal. L'idée de la finance islamique n'est plus un sujet tabou. Elle représente une option stratégique, un moyen pour faire progresser les entreprises dirigées par des femmes vers de nouveaux sommets, du Sénégal au Canada.