Qatar 2022 : Les probables adversaires des Lions.

La quasi-totalité des 32 équipes qualifiées pour le mondial Qatari sont connues. Il ne reste que les barrages internationaux entre Amérique du Sud - Asie et Océanie - Amérique du Nord : de CONMEBOL - Asie (Pérou vs Australie ou Emirats-Arabes Unis), du Barrage CONCACAF – Océanie du dernier Barrage Européen (Pays de Galles vs Ecosse ou Ukraine).



Le tirage au sort est prévu pour vendredi 01 avril à 16 heures GMT, le même jour que le 72e Congrès de l'instance du football.



La FIFA précise que la répartition des pays est définie en fonction du classement FIFA, qui est utilisé pour affecter les équipes qualifiées à chacun des quatre pots. Ainsi, les 32 équipes sont placées dans huit groupes, avec quatre équipes dans chaque groupe.

Les huit pots représentant les groupes sont étiquetés avec des lettres de A à H. Dans chaque pot, il y aura quatre boules avec les numéros des positions des équipes (1, 2, 3 et 4) dans le groupe respectif.



Les sept premières équipes au classement FIFA qualifiées seront placées dans le pot 1 avec les hôtes (Qatar) qui seront placés dans le groupe A et ainsi de suite avec les autres pots. Ainsi, le Sénégal se retrouve dans le 3.



L’institution précise qu'aucun groupe ne comporte plus d'une équipe de la même confédération. La seule exception c’est l'Europe, qui se voit représentée par treize équipes. Chaque groupe comprendra au moins une et au maximum deux équipes européennes.





CHAPEAUX ET TÊTES DE SÉRIE





Chapeau 1 : Qatar (Pays hôte), Belgique, Brésil, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal

Chapeau 2

: Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Mexique*, États-Unis*, Suisse, Croatie, Uruguay



* Ont besoin d'encore un point pour assurer leur qualification



Chapeau 3 : Sénégal , Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Canada,

Chapeau 4

: Équateur, Arabie Saoudite, Ghana, Tunisie, Cameroun, Vainqueur du Barrage CONMEBOL - Asie (Pérou vs Australie ou Emirats-Arabes Unis), Vainqueur du Barrage CONCACAF – Océanie, Vainqueur du dernier Barrage Européen (Pays de Galles vs Écosse ou Ukraine)