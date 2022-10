Publi-reportage / Ouverture du plus grand Hypermarché de l'Afrique de l'Ouest à Kaolack : « LE DAY TO DAY ».

L'épicentre du bassin arachidier a étrenné son premier grand investissement avec la construction du plus grand hypermarché de l'Afrique de l’Ouest. La cérémonie d'ouverture a été paraphée ce matin, en présence de son promoteur, Baye Ciss.

Bâti sur le site jadis banni, et aujourd’hui béni du Cissplaza dans la commune de Ndiaffate, au carrefour des routes de Sokone et Nioro sur la transgambienne, cette infrastructure moderne de dernière génération va donner un essor considérable à l'économie de la région.

Le promoteur Baye Ciss, lors d'un déjeuner de presse offert à l'occasion de l'ouverture de ce "haut" lieu d'échanges économiques, a dit toute sa fierté d’être un fils du Saloum et de réaliser un tel projet à Kaolack, la ville de son guide spirituel Cheikh Al Islam Baye Niass.

Baye Ciss dit avoir réalisé cette infrastructure pour favoriser la création d’emplois aujourd’hui avec 100 emplois directs et indirects, la création de nouveaux pôles économiques, booster le développement durable et la modernisation de sa région natale. À l'instar des grands hypermarchés d'Europe, des États-Unis et de Dubaï, Kaolack s'est aussi doté de son premier hypermarché moderne avec deux escalators, un ascenseur capable d'accueillir plusieurs personnes, 5 chambres froides pour une bonne conservation des produits locaux et une climatisation centrale de l'ensemble du bâtiment.

Cerise sur le gâteau, pour donner aux petits producteurs et transformateurs de la région l'occasion d'exposer et de commercialiser dans de grandes surfaces, il a décidé que les fournisseurs locaux s'accaparent de la fourniture de produits locaux (fruits, légumes, céréales et autres produits transformés...). Durant son face à face avec la presse, le président du groupe cisscorp holding a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les entrepreneurs de Kaolack, afin de faire de l'investissement une priorité. ‘’Nous allons travailler avec l'État pour ramener la région là où elle était, comme étant une ville économique et d'y créer de véritable zones économiques spéciales. À cet effet, nous invitons tous les entrepreneurs du Sine Saloum à s'inspirer du modèle Cissplaza pour donner à Kaolack son lustre d'antan et d'en faire une ville moderne".

Pour rappel, Baye Ciss avait lancé un projet d’investissement à Kaolack avec différentes infrastructures dont le Cissplaza qui abrite aujourd'hui de flamboyants bâtiments dont le plus gigantesque l'hypermarché "DAY TO DAY", construit sur une superficie de 3.200 mètres carrés au RDC et 2.500 mètres carrés au premier étage...