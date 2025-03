Protection des enfants vulnérables au Sénégal : Une enveloppe de près de 2 milliards de francs CFA dégagée

À l’occasion de la cérémonie officielle de lancement du programme d’amélioration de la qualité des services de protection de l’enfance, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, a annoncé que le Sénégal va bénéficier d’une enveloppe de 3 millions d’euros soit 1.967.871.000 de francs CFA dans le cadre de la protection des enfants. « Nous saluons à sa juste valeur, l’importance de l’appui que nous apporte l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), qui a bien voulu soutenir cette politique de protection des enfants vulnérables par l’octroi d’un don de 3.000.000 d’euros », a annoncé Ousmane Diagne constatant, face à la complexité des défis, que la protection des enfants n’est pas une affaire exclusive des institutions publiques. Il serait judicieux d’insister sur l’impérieuse nécessité d’impliquer, dans cette tâche ardue mais combien noble, tous les acteurs de la société : les familles, les communautés, la société civile et les partenaires internationaux.







Selon le Garde des Sceaux, « l’enfant a droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé, d’avoir accès aux soins et à une alimentation suffisante et équilibrée, au droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus, d’exploitation et de discrimination.







Ce financement servira notamment à la construction et à l’équipement de trois nouveaux centres de Premier Accueil à Dakar, Tambacounda et Kolda, à la réhabilitation et à l’équipement du Centre Polyvalent de Thiaroye et des trois centres de premier accueil déjà existants à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor.