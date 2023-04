Protection Sociale : la DGPSN tire son bilan des dernières années et se projette.

La Direction générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a tenu un atelier d'analyse et diagnostic de formulation du cadre stratégique ce Mercredi 05 Avril à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.

Une occasion pour la DGPSN d'examiner le bilan, d’approfondir le diagnostic, mais également de poser les jalons des principaux axes et lignes dans lesquels elle devraient inscrire ses actions pour les cinq prochaines années.Selon la déléguée générale, Aminata Sow, la DGPSN a connu un regain d’intérêt ces dernières années, avec la mise en place de programmes et projets de couverture sociale tels que le PNBSF, la CMU, la CEC. "Nous avons fait beaucoup d’avancées car le président de la République a accordé une place importante à la protection sociale, la lutte contre les inégalités et la pauvreté. De 2012 à maintenant, nous avons fait beaucoup d'efforts et réalisations en matière de couverture de sécurité sociale", se réjouit-elle.Au regard de l'économie fortement informelle, la direction pilotée par Aminata Sow vise une couverture universelle avec comme défi, l'ascension de la protection sociale pour ce qui est de l'année 2023. "Ce seteur informel doit être enrôlé dans la couverture sanitaire sociale. Une extension horizontale pour enrôler le secteur informel et le monde rural, mais également l'extension verticale pour renforcer les prestations de sécurité familiale", a-t-elle présenté devant la presse en souhaitant un financement pérenne pour réaliser ses projets.