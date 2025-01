Propos de Macron sur l'Afrique: " La France aime l’Afrique sans les africains"( Dr. Souleymane Mbengue).

Le Président du mouvement "URV LIGGEY SENEGAL", le Dr. Souleymane Mbengue, a réagi aux propos du Président français Emmanuel Macron concernant le retrait des troupes françaises en Afrique allant jusqu'à parler d'ingratitude à l'endroit des dirigeants africains. " Nous avons bien entendu les propos du Président français attestant que notre souveraineté serait tributaire de la présence des bases militaires françaises. Plus grave encore, Il nous a taxés d’ingrat à cause d’une absence de mot « merci » signe de reconnaissance à l’égard de la France. Nous saluons vivement la réponse immédiate du Premier Ministre Ousmane Sonko pour recadrer le Président Emmanuel Macron", a-t-il déclaré.

" Cependant j’ai jugé la réplique du PM très courtoise car, selon moi, elle aurait du être beaucoup plus percutante et intense à la hauteur du traitement indécent reçus. Qui est plus ingrat que celui pour qui des tirailleurs sénégalais se sont battus au prix de leur vie et reçoivent en retour des fusillades à la place de leur dû. Les exemples seront multipliés si l’on revisite l’histoire de la relation France-Afrique.

La France aime l’Afrique sans les africains. Pour dire que seules nos ressources naturelles et un maintien de l’Afrique sous sa domination l’intéressent", a-t-il lancé.

Selon le leader de l’Union pour une République Vertueuse LIGEEY Sénégal, " l’Afrique regorge de nos jours des jeunes et dirigeants instruits, compétents et décomplexés qui n’attendent de la France d’aucune leçon de probité morale. Notre souveraineté totale sur toutes ses formes sera acquise. Tout partenariat bilatéral ou multilatéral entre le Sénégal et un quelconque pays aura comme soubassement un respect mutuel, une égale dignité, un gagnant –gagnant bref une sauvegarde totale de l’intérêt du Sénégal...".