Propos de Cheikh Omar Diagne contre Bamba et Maodo / Aïda Mbodj dégage la responsabilité de Diomaye et Sonko

« Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ousmane Sonko ne sont , ni de près ni de loin, impliqués dans l’affaire Cheikh Omar Diagne ». L’assurance est donnée par Sokhna Aïda Mbodj. La Directrice de la Der prenait part à la journée de l’assignation et d’intégration de la diaspora de Touba Ca Kanam organisée au Grand théâtre de Dakar.



S’adressant aux Mbacké- Mbacké présents à la tribune et parmi lesquelles on peut citer Serigne Tacko Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké et son frère Serigne Habibou Mbacké, le leader politique de Bambey se voudra plus précise . « Considérez qu’ils ne cautionneront jamais des propos malveillants tenus à l’encontre de Serigne Touba et de Seydi Hadj Malick. Ce qu’ils disent envers Touba , c’est comment faire pour régler les problèmes d’eau à Touba ».