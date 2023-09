Propos blasphématoires de Ahmed Cissé sur le coran : deux plaintes sur la table du procureur de la République et à la Dic

Suite aux propos de Cheikh Ahmed Cissé à l'endroit du Coran, le collectif Arr Daara a déposé deux plaintes ce mardi 12 septembre sur la table du procureur de la République et à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Ledit Collectif dénonce les propos blasphématoires tenus par le prêcheur Ahmed Cissé à l'égard du Coran et les paroles de Dieu. À cet effet, il compte également s'attaquer au site internet qui a publié cette vidéo.





Son Coordonnateur Oustaz Makhtar Sarr invite le Chef de l'Etat Macky à arrêter ces agissements pour assurer la cohésion sociale. Et demande au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au procureur de la République de prendre leur responsabilité dans cette affaire.



Pour rappel, le prêcheur gambien a tenu des propos jugés blasphématoires sur le Coran et la parole de Dieu. Ces propos ont choqué beaucoup de Sénégalais notamment l'ONG Jamra qui a décidé de l'exclure de l'organisation.